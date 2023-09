Donazione di sangue ad Avellino, in campo anche la Chiesa del Rosario Il parroco Giovanni Matera ha esortato tanti fedeli a compiere un gesto semplice ma preziosissimo

“Una goccia del tuo sangue può aiutare tanto e tanti". Con questo slogan la Fratres Avellino ha presentato l'appuntamento di questa mattina lungo Corso Vittorio Emanuele. Il camper per la donazione del sangue ha fatto tappa, dalle 8 alle 12, davanti la Chiesa del Rosario per sensibilizzare i cittadini su un gesto semplice ma di grande importanza per la collettività. Ed è scesa in campo anche la chiesa. Il parroco del Rosario, padre Giovanni Matera, ha esortato tanti fedeli a donare e lui è stato il primo a farlo, proprio per dare il buon esempio. “Donare è vita, io lo faccio da tempo e vorrei che sempre più la cittadinanza s'impregnasse di questa cultura”. “Un gesto etico e responsabile – gli fa eco Evaristo Di Prisco, coordinatore provinciale dei Gruppi Fratres – facendolo, si aiuta la comunità ma al tempo stesso si controlla anche la propria salute. Grazie alla Chiesa e al parroco Matera per questo segnale di grande vicinanza che abbiamo ricevuto oggi”.