Avellino, Università in Comune. Cisal: "Fermarsi per evitare ulteriori costi" E'polemica sulla riorganizzazione logistica degii uffici comunali

Prende forma il Polo universitario di Avellino. Il 2 ottobre, gli alunni del corso di laurea triennale in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio dell’Università di Salerno siederanno per la prima volta nei banchi delle nuove aule di Palazzo di Città.

Nelle prossime settimane verranno attivati anche gli altri due corsi: Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud/ Cyber security e Ingegneria elettrica per l'energia digitale.

Ma la Cisal resta critica e perplessa sulla riorganizzazione logistica degli uffici comunali, suddivisi tra Palazzo De Peruta, Victor Hugo e convento di san Generoso.

"Il Comune – dichiara Paolo Sarno - affitta per 125.000 euro un locale di 460 mq. dove poter depositare, per i prossimi tre anni, i materiali, i documenti, le attrezzature e gli arredi che non troveranno capienza nelle nuove strutture dove l’Amministrazione pensa di voler trasferire i propri uffici e servizi. Fermarsi ora - chiede il sindacato - per evitare un anacronistico sparpagliamento delle sedi un inutile spreco di risorse per traslochi".

Il vicesindaco Laura Nargi comprende i disagi dei dipendenti e con un segnale di apertura li ha convocati per venerdi mattina alle 9.30 per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.