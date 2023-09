Legambiente Puliamo il Mondo, ad Avellino decine di volontari a Parco S. Spirito Domani la conferenza stampa

Legambiente Avellino - Alveare domani, 28 settembre 2023, alle ore 10 organizzerà una conferenza stampa a Parco Santo Spirito in occasione della campagna nazionale di clean up "Puliamo il Mondo".

I volontari e le volontarie saranno impegnati con i bambini del 5° circolo di Rione Parco per una giornata di pulizia all'interno del polmone verde cittadino.

Alle 10 sarà fatto il punto sulla situazione di pulizia dell'area e si segnala che per quell'orario è stato invitato anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.