Avellino, lavori di manutenzione verde: chiude la Bonatti per due giorni Ecco quanto ha disposto il Comando di Polizia Municipale

Lavori di manutenzione del verde pubblico, chiude per due giorni la Bonatti. Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata il settore Polizia Municipale del Comune di Avellino ha disposto il divieto di circolazione sulle due corsie centrali di via Don Giovanni Festa (Bonatti) dalle ore 07.00 a fine lavori del 29 e 30 settembre 2023.