Fondazione Sistema Irpinia, Gerardo Capozza è il nuovo presidente Buonopane ha firmato il decreto di nomina: "Profondo conoscitore della sua terra"

Il dottore Gerardo Capozza, segretario generale dell’Automobile Club d’Italia, è il nuovo presidente della Fondazione Sistema Irpinia.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato questo pomeriggio il decreto di nomina.

“Il dottore Capozza, irpino doc, non ha bisogno di presentazioni. Il suo curriculum vitae è noto a molti – dichiara il presidente Buonopane – Poter contare su una figura di tale prestigio, è sicuramente un privilegio. Gerardo Capozza è un profondo conoscitore della sua terra. Ha contezza delle eccellenze dell’Irpinia apprezzate oltre i confini locali, ma anche dei tesori nascosti e delle potenzialità inespresse. Ha vissuto da protagonista l’esperienza amministrativa, nella trincea del Comune; quindi, ha ben chiare le difficoltà degli Enti di prossimità. Ha subito accettato con entusiasmo la proposta di guidare la Fondazione Sistema Irpinia. Proposta determinata dalla consapevolezza di affidare a un uomo dello Stato, dalle capacità indiscusse, il rilancio dell’ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio che custodisce la provincia di Avellino”.

Il dottore Capozza, già sindaco di Morra de Sanctis, è stato Consigliere per il Sud nell’Ambito dell’Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri; Capo Ufficio per il Programma di Governo; Direttore ad interim dell’Ufficio II “per l’informazione, la comunicazione istituzionale e la promozione delle iniziative di Governo” nell’ambito del Dipartimento per il programma di Governo; Responsabile di programmi d’investimento pubblici e/o privati con riferimento alle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.