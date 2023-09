Pace, costituzione, lavoro. La via maestra: assemblea ad Avellino Oratorio Santa Chiara incontro con associazioni, movimenti, cittadinanza e delegati

Pace, costituzione, lavoro. La via maestra. In vista della manifestazione nazionale in programma a Roma in piazza San Giovanni, Adelmo Cervi presenta: "I miei sette padri" Storia di una grande famiglia antifascista raccontata dal figlio. Focus su diritti, istruzione, salari, ambiente, democrazia, salute, pace e lavoro. Visita murale della pace San Francesco con il maestro Ettore De Conciliis.

L'appuntamento ad Avellino è fissato per il prossimo 5 ottobre alle ore 10.00 nella chiesa San Francesco, con Ettore De Conciliis e Adelmo Cervi. Ore 10.30 oratorio Santa Chiara assemblea aperta, con associazioni, movimenti, cittadinanza e delegati.