Ciclovie, il Comune di Avellino ci riprova ma è polemica Automobilisti indisciplinati e percorsi pericolosi: i cittadini si dividono

Il Comune di Avellino, dopo il flop della pista ciclabile di viale Italia, torna a puntare sulle due ruote con la Bike line.

Da ovest ad est della città, le ciclovie passeranno per via Morelli e Silvati, via Palatucci, via Pescatori e via Moccia, proseguendo fino a Corso Umberto, all’ingresso del parco Manganelli.

L'obiettivo è quello di raggiungere una mobilità ecosostenibile ma anche in questo caso l'iniziativa dell'amministrazione comunale è stata accompagnata da tante polemiche.

I cittadini interpellati da Ottopagine.it si dividono: per qualcuno sono pericolose, così a ridosso della carreggiata e non adeguatamente segnalate. "Troppo stretta la carreggiata delle auto e troppo stretto anche il tracciato per le bici".

Per altri è comunque un bene sensibilizzare su una cultura green delle due ruote, senza dimenticare che gli automobilisti sono ancora troppo indisciplinati e in molti parcheggiano sulle strisce ostruendo il percorso delle ciclovie.

Sul web è cominciato un tam tam di polemiche che ha ricordato quello che scoppiò anche per la ciclabile di Viale Italia e che è destinato a proseguire nelle prossime settimane.