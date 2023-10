Avellino, primo giorno di corso all'università, gli auguri del sindaco Festa "E’ una giornata storica per la nostra città", ha dichiarato il primo cittadino

Primo giorno di corso all'università di Avellino. "E’ una giornata storica per la nostra città - dichiara il sindaco Gianluca Festa - Un sogno che si avvera per l’intera provincia, fino a ieri l’unica a non avere l’Università.

È partito il primo dei tre corsi previsti, il prossimo obiettivo sarà implementarli, affinchè la presenza di studenti in città sia sempre più massiccia.

Si tratta di un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e dell’intero territorio. Ringrazio il Magnifico Rettore, prof. Vincenzo Loia, per averci consentito di aprire un Polo universitario in città, e la prof.ssa Rita Aquino, per averci accompagnato in questo percorso. In bocca al lupo ragazzi, buona lezione a tutti!