Emergenza polveri sottili ad Avellino, venerdì sit-in sotto la Prefettura Legambiente chiede interventi urgenti per intervenire la rotta sulla qualità dell'aria

Vogliamo solo respirare. In che lingua ve lo dobbiamo dire?



Il 6 ottobre alle 10.00, in occasione del Global Climate Strike, organizzeremo un sit-in ad Avellino ai piedi della Prefettura per ribadire la necessità di politiche precise e puntuali che vadano ad inveritre la rotta sulla qualità dell'aria ad Avellino.



"Questa non è più un emergenza ma un status quo a cui siamo abituati, nella lotta alle polveri sottili tutti debbono fare la propria parte. Chiederemo al Prefetto degli interventi urgenti perché respirare aria pulita dovrebbe essere un diritto - dichiara Antonio Di Gisi, Presidente di Legambiente Avellino - Non sappiamo più come dirvelo, ora ve lo chiediamo in tutte le lingue del mondo."