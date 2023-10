Rifiuti Avellino, Morano: "Festa dica la verità sui costi di Grande Srl" Conferenza stampa di Primavera Meridionale sul riassetto del comparto

Il riassetto della gestione rifiuti in Irpinia accende ancora lo scontro politico. E' di queste ore la notizia che 96 operai di IrpiniAmbiente sono in procinto di passare alla Grande Srl per continuare il servizio di raccolta esclusivamente nel capoluogo. Lo smembramento del settore voluto dal sindaco Gianluca Festa continua a sollevare perplessità. Le ultime sono quelle dell'associazione Primavera Meridionale. Sabino Morano questa mattina in conferenza stampa al bar Plaza era accompagnato dal professore Sergio Barile e da una rappresentanza dei dipendenti di IrpiniAmbiente iscritti alla sigla sindacale autonoma FIASE che raccoglie oltre trenta operai. “Se si procede ad un taglio delle spese, si potrebbe immagine che fino ad oggi, Irpiniambiente è stata caratterizzata da una gestione che rasenta la scelleratezza oppure evidentemente ciò che affermano i promotori di Grande srl, cioè il sindaco, non risponde esattamente alla realtà. Noi non vogliamo accusare nessuno, ma capire quali siano le reali condizioni in cui versa IrpiniAmbiente. Vogliamo salvaguardare la posizione dei lavoratori che si trovano sospesi in un limbo e nello stesso dei cittadini che potrebbero avere un aumento della tariffa”.