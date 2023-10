Autobus. Spera, Ugl: "Importante sostenere filiera produttiva made in Italy" Monito del segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici

"Bene l'incentivo dei mezzi pubblici se accompagnato da investimenti mirati. Siamo favorevoli a condizione che serva il tutto a salvaguardia delle produzioni del nostro paese dove abbiamo eccellenze in produzioni autobus”.

E’ quanto dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera in riferimento alle risposte date dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time in corso alla Camera.

Per il Segretario: "Ricordiamo che l’Italia è all’avanguardia in Europa e nel mondo con il sistema del trasporto pubblico, il passaggio a una mobilità a emissioni zero e agli obiettivi dell'UE in materia di clima e inquinamento. E’, inoltre, un settore chiave per sostenere l'industria Italiana delle tecnologie pulite e aumentare la competitività internazionale.

L’Ugl Metalmeccanici è favorevole a iniziative volte a potenziare lo strumento del bonus trasporti in previsione della costruzione di 3 mila nuovi autobus e promuovendo modalità di trasporto sostenibili e alternative essendo di vitale incentivo utilizzare i fondi Pnrr: ciò significa che entro il 2026 a parer Ugl si potrebbe riattivare la filiera produttiva, a dimostrazione come il Pnrr sia uno strumento fondamentale per incentivare la produzione industriale ‘made in Italy’.

L’importante e non ultimo sarà la creazione di nuova occupazione, segno di svolta e di rilancio della produzione nel nostro Paese, oltretutto ecologicamente sostenibile. Ci saranno risvolti concreti apprezzabili anche sull’ampia filiera della componentistica italiana che riguarderanno diverse aziende dislocate nei vari territori del nostro Paese”, conclude Spera."