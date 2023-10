Avellino, Gianluca Festa sindaco dell'anno: "Sono onorato, premiata la squadra" Il sindaco del capoluogo riceve il premio

Sindaco dell’anno agli “Awards food and travel Italia” il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa. "E’ il prestigioso premio che ho ricevuto a Paestum, nell’ evento internazionale incentrato su ciò che di meglio esprime l’Italia del gusto e del turismo. Un riconoscimento che mi onora, per l’impegno profuso nello sviluppo culturale, artistico, sociale e commerciale di Avellino, per la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, per la promozione dell’alta formazione e dell’occupazione giovanile e la volontà di cancellare le ferite del terremoto.

Testimonia il grande lavoro di questa Amministrazione e della squadra che mi supporta. Siamo un territorio delle aeree interne della Campania, ma ci siamo fatti notare. Abbiamo grandi energie e risorse, l’entusiasmo giusto e la ferma voglia di crederci e sognare.

Abbiamo puntato tantissimo sui ragazzi. Sono loro il tesoro da coinvolgere ed entusiasmare, il punto di partenza per ottenere grandi risultati.

Avellino è Vivibilità". spiega Festa.