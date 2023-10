Piazza Castello e Corso Umberto, il nuovo centro storico prende forma Ad Avellino si accelera per il restyling del cuore antico della città

Inizia a prendere forma il restyling di Corso Umberto I ad Avellino. Dopo il rifacimento dei sottoservizi, siamo a buon punto per il ripristino dell'antica pavimentazione in sanpietrini.

Apertura prevista per fine ottobre e siamo allo sprint finale anche per piazza Castello. Commercianti e residenti del centro storico del capoluogo aspettano con ansia il giorno dell'inaugurazione.

Dopo 11 anni di lavori, ritardi e sequestri si avvia a conclusione un autentica “odissea” per l'agora del cuore antico della città. La piazza che per anni è rimasta imprigionata da transenne e impalcature può finalmente tornare nella disponibilità degli avellinesi.

Anche per il teatro Gesualdo è la fine di un incubo. Finalmente ci sarà uno scenario diverso per gli abituali frequentatori del Massimo cittadino.

Il centro storico insomma è pronto a nuova vita. Lo sperano anche i commercianti dopo anni in cui tanti esercenti, alle prese con la crisi, hanno abbassato la saracinesca.

“Gli ultimi 10 anni sono stati un bagno di sangue – ci raccontano – è avvilente per un capoluogo di provincia non avere un centro storico degno di questo nome. Ora speriamo che cambi la prospettiva per il bene del commercio e della qualità della nostra vita”.