Amici 2023: dal settore giovanile dell'Avellino al talent, la storia di Petit Salvatore Moccia in arte Petit nell'edizione 2023

Dalla Primavera dell'Avellino Calcio al talent di Maria De Filippi "Amici". La storia di Petit travolge i social. C'è lui tra i talenti concorrenti in corsa nella storia di Amici per l’edizione di Amici 23. Al secolo Salvatore Moccia compare tra i venti allievi cantanti e ballerini in gioco ad Amici 23, promosso nella scuola delle arti canto e ballo da Rudy Zerbi. Nel daytime di Amici 23, datato 5 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, lo stesso Petit ha spiegato di avere un trascorso alle spalle di aspirante calciatore professionista, un momento in cui al contempo si dedicava alla passione per la musica: “Volevo fare il calciatore, ho giocato all’Avellino in serie C e facevo musica”. “Ho sempre scritto, anche mentre facevo il calciatore, facevo la mia canzone sulla canzone di un altro cantante”.