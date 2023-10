Polo logistico, Maraia: "Bisogna dire tutta la verità per centrare l'obiettivo" Piattaforma in Valle Ufita: possibile solo se sindaci, regione e governo fanno la loro parte

"La prima verità è che la Piattaforma logistica si farà. La seconda verità è il problema principale di tutta la questione: dove si farà? Si farà per tanti motivi, già messi nero su bianco, dai pareri Parlamentari al Governo sulla necessità strategica dell'opera per frenare lo spopolamento delle aree interne fino al finanziamento da oltre 20 Milioni di euro per incaricare Rfi di condurre uno studio di fattibilità al quale deve seguire la scelta dell'area più idonea dove localizzare l'opera." E' quanto scrive in una nota Generoso Maraia.

"Una cosa è certa la piattaforma logistica si fará il problema è che non si sa ancora dove. L'altra verità è che la Logistica è di competenza regionale: questo significa che la regione Campania individua dove realizzarla e il governo può così finanziarla.

Il dove è il grande assente dalle migliaia di post che appassionano giustamente i cittadini Irpini e in particolare quelli che si affacciano sulla Valle Ufita.

Per approfondire queste ed altre verità sulla piattaforma logistica vi rimando alle mie pagine social

Un' altra fondamentale verità non detta è che non è possibile realizzare due piattaforme logistiche, una in Valle Ufita e l'altra a Benevento.

Per raggiungere l'obiettivo i sindaci irpini coinvolti dovranno far dirsi da De Luca quale area ha scelto la Regione.

Il governo potrà finanziare l'opera solo dopo che la Regione deciderà dove realizzarla, se in Valle Ufita o a Benevento.

Per non subire scelte elettorali bisogna, al contempo, che Sindaci e Regione si attivino per uno studio serio in collaborazione con imprenditori locali e nazionali del settore logistico. Uno Studio che porti a un piano commerciale, all' individuazione del soggetto attuatore fino a decidere chi dovrá gestire la piattaforma logistica, il tutto in sinergia con Merci Italia del gruppo Fs che nessuno ha mai interpellato finora.

La piattaforma logistica si deve fare e si deve farà in Irpinia perché solo in Valle Ufita ci sono tutte le condizioni che giustificano un investimento di diverse decine di milioni di euro. Tutte le condizioni ad iniziare dal criterio utilizzato per scegliere questo tracciato che consiste in una grande curva che va ad intercettare l'Autostrada proprio in Valle Ufita.

Voglio essere ottimista, credo che alla fine De Luca scelga la Valle Ufita perché qui nasce l'unica azienda che produce bus in tutta Italia, qui ci sono le aziende che riempiono gli scaffali dei supermercati di tutta Europa di pasta e farine, qui si realizzano le carrozze per i freccia rossa, qui si realizzano i tram per Torino sempre all interno degli spazi di Industria Italiana Autobus, solo per menzionarne alcune.

La piattaforma logistica consentirà il pieno sviluppo anche di altre aree industriali ad essa connessa, dal Calaggio fino a Pianodardine passando per Morra de Sanctis e l'Alta Irpinia proprio grazie alla direttrice autostradale che dará ossigeno anche al porto di Salerno perché opera che rende realizzabile l'altrettanto famoso patto dell'osso tra Salerno e Avellino, e a sua volta consente il collegamento commerciale e logistico tra Campania e Puglia.

Una Piattaforma logistica nel cuore del mediterraneo - conclude Maraia - è la scelta giusta che può fare solo la Regione Campania per creare nuovo sviluppo economico in tutto il Sud. Mettendo a sistema aziende presenti, logistica e alta capacità ferroviaria la Valle Ufita può candidarsi a diventare la Valle della transizione ecologica nel cuore del mediterraneo.