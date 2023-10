Avellino: Anna Nazzaro è la nuova consigliera di parità della Provincia La nomina da parte del presidente Buonopane: ha maturato grande esperienza sul territorio.

La dottoressa Anna Nazzaro è la nuova Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Avellino,

mentre la dottoressa Antonella Esperto è stata designata Consigliera di Parità Supplente.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato il provvedimento di designazione per

entrambe, in seguito all’Avviso Pubblico di Procedura Comparativa. Sei le istanze presentate, una

delle quali ritenuta inammissibile dalla Commissione nominata per l’esame delle domande

pervenute.

La dottoressa Anna Nazzaro è stata designata “in forza dell’acquisita esperienza nel territorio della

provincia di Avellino, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo femminile ed alle pari

opportunità”; la dottoressa Antonella Esperto è stata designata “in considerazione dell’attività

capillare e di prossimità svolta sul territorio provinciale, in ambito di parità e pari opportunità

nonché di impegno civico, anche a livello regionale”.

Il presidente augura buon lavoro a entrambe e ringrazia per la proficua attività svolta il Consigliere

di Parità uscente, dottore Mario Cerbone.