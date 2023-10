Avellino - Napoli, viaggiatori a piedi in autostrada A16 dopo avaria del bus Air Campania chiarisce: persone tutte recuperate da mezzo sostitutivo

A piedi in autostrada per raggiungere la barriera di Napoli della A16 dopo essere rimasti bloccati a causa di un'avaria del bus di Air Campania. È accaduto ai viaggiatori della corsa delle 6:50 che da Grottaminarda, in provincia di Avellino, dovevano raggiungere il capoluogo partenopeo. Lo denuncia in una nota il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) evidenziando la mancanza di assistenza e delle necessarie misure di sicurezza per i viaggiatori e pubblicando sui social un video che mostra persone a piedi in vista della barriera autostradale.

Air Campania, nel chiedere scusa ai viaggiatori, fornisce una diversa ricostruzione: "Nessun viaggiatore ha raggiunto a piedi il casello di Napoli - riferisce Carmine Alvino, responsabile della movimentazione dell'azienda - sono stati invece tutti recuperati dal bus sostitutivo che si è fermato, per ragioni tecniche e di sicurezza, a una decina di metri dal bus in avaria".