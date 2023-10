Rischio soffocamento, ad Avellino volontari Simeup per le manovre per la vita Le dottoresse dell'Uoc del Moscati hanno illustrato la pratica e le manovre

Impariamo la manovra da mettere in atto in caso di istruzione delle vie aeree. I pediatri dell’Azienda Moscati e i volontari della Misericordia sono stati stamattina in piazza Biagio Agnes ad Avellino (fino alle ore 14) per supportare gli istruttori della Società Italiana di Urgenza ed Emergenza Pediatrica (Simeup) nell’iniziativa “Le manovre per la vita 2023”. Il team di esperti è rimasto a disposizione di tutti gli interessati per illustrare cosa fare nel caso in cui un bambino rischi il soffocamento da corpo estraneo, spiega il post sulla pagina social dell'azienda Moscati di Avellino. "La conoscenza è sempre un arricchimento. Impariamo come affrontare una situazione di emergenza. Vi aspettiamo". Hanno spiegato le dottoresse del reparto di pediatria del Moscati, che hanno formato e informato tantissimo genitori e cittadini sulla preziosa manovra . "Si tratta di unaa ora essenziale e semplice da apprendere - ha spiegato la dirigente facente funzioni Giovanna Vega-. Una manovra che salva la vita grazie a semplici regole e che risulta essenziali in contesti di grande criticità ". La dottoressa supportata dalla dottoressa Marsella ha più volte mostrato praticamente il da farsi, ad una folta platea di cittadini e genitori che si sono raccolti sul corso per assistere alle dimostrazioni pratiche.