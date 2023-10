Eccellenze e talenti nel mondo: Giancarlo Molinario riceve il premio Padre Pio Un prestigioso riconoscimento che coincide con i 25 anni di storia di Metallurgica Irpina

"E' una emozione enorme, così immensa che non riesco neppure a descriverla." Poche ma significative parole da partre di Giancarlo Molinario, l'imprenditore arianese reduce dal premio Padre Pio a Pietrelica. Un prestigioso riconoscimento che coincide con i 25 anni di storia di Metallurgica Irpina, la sua azienda.

Dieci siti produttivi in tutta Italia, con un incremento di produzione e fatturato di anno in anno grazie ad un team operativo ben strutturato nelle varie sedi. Metallurgica Irpina, una vera e propria eccellenza imprenditoriale nelle aree interne conosciuta a livello internazionale grazie al dinamismo e alla caparbietà di Giancarlo Molinario e il suo meraviglioso team.

"E' un premio arrivato a sorpresa, senza preavviso da parte di Padre Fortunato, con una telefonata di Gianni Mozzillo, persona poliedrica e dalle grandi doti umane. E' un riconoscimento che ci spinge ad impegnarci ancora di più e a fare sempre meglio."

Un premio che Giancarlo Molinario ha voluto condividere con le persone più care, la sua famiglia, sua madre in primis, i dipendenti e i volontari della protezione civile flumerese verso i quali nutre grande attenzione.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Pietrelcina. Il premio Padre Pio è stato nel passato consegnato a personaggi illustri tra i quali: Antonio Zichichi, Franco Zeffirelli, Alberto Bevilacqua, Aurelio de Laurentiis, Gaetano Manfredi, Claudia Gerini, Francesco Alberoni, Giovanni Malagò, Enzo Biagi, Aldo Biscardi, Franco di Mare, Luciano Rispoli, Lino Banfi, Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Murolo, Albano Carrisi, Orietta Berti e Amedeo Minghi, nonché autorità del mondo della politica, della giustizia, della imprenditoria, della sanità e del volontariato.

Un riconoscimemto che porta ancora una volta in alto il nome di Ariano, grazie all'ingegno e dinamismo di Molinario.

La Metallurgica Irpina Spa è stata fondata 25 anni fa con lo scopo di produrre e commercializzare filo zincato, paletti e reti metalliche, oltre a tutta la gamma dei derivati vergella e accessori. L’azienda è situata con due stabilimenti ad Ariano Irpino, altri nella zona Industriale di Sturno, Flumeri e a Grottaminarda, in provincia di Avellino, e uno a Lucera in provincia di Foggia.

Ricoprono un’area di circa 40.000 metri quadrati riservati in parte ad Uffici Commerciali, in parte a Depositi e il resto in Produzioni; il punto di forza della Metallurgica Irpina Spa è quello di offrire diverse soluzioni ai suoi molteplici clienti nei vari settori Ferramenta, Edilizia, Recinzioni, Gabbioni, Siderurgia e Agricoltura.

La politica aziendale è sempre stata e sarà quella di seguire e soddisfare le esigenze di mercato puntando alla soddisfazione del cliente, piccolo, medio o grande che sia; tale prospettiva considerata da un punto di vista sia qualitativo sia di servizio rapido ed efficiente ha portato ad estendere la Rete Vendita su tutto il territorio nazionale con depositi e piattaforme logistiche in punti strategici dell’Italia.

La Metallurgica Irpina Spa continua comunque ad avere ambizioni di crescita cercando di investire in nuove figure professionali, in sviluppo tecnologico ed innovazione nonché rimane sempre attenta e propensa all’inserimento di nuovi prodotti per arricchire ulteriormente la vasta gamma di prodotti già esistenti.