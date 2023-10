Settimana Nazionale Protezione Civile: Pompieropoli e iniziative ad Avellino Il programma

In occasione della V Edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, dal 9 al 15 ottobre prossimi, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile ha ritenuto fondamentale contribuire in maniera significativa, promuovendo sul territorio iniziative che offrano alla cittadinanza la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali del Corpo. Per il giorno 11 ottobre l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Avellino congiuntamente al personale operativo del Comando, organizzerà anche un evento "Pompieropoli”, che si terrà presso la sede del Comando di via Zigarelli a partire dalle ore 09'00 e fino alle ore 12'00, e questo evento darà la possibilità ai piccoli cittadini e agli studenti della città, di cimentarsi nel mondo operativo dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, la Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, ha condiviso con tutte le strutture operative di Protezione Civile, congiuntamente anche alla Prefettura di Avellino, l’organizzazione di una giornata dedicata in ambito provinciale. I Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati interessati all’evento che si svolgerà il 14 ottobre p.v. presso il “Parco Comunale” del comune di S.Angelo dei Lomabardi. La giornata sarà dedicata, per tutti gli Enti, all’attività di istituzione ed esposizione (mezzi ed attrezzature) con l’allestimento di stand dedicati. Inoltre è prevista sempre per la mattinata del 14 ottobre, un’attività esercitativa con il tema prevalente del “rischio sismico”, dove saranno impiegate le componenti specializzate del Comando Vigili del Fuoco di Avellino. Aspettiamo tutti presso le nostre sedi da lunedì 9 e fino a domenica 15 ottobre per conoscere il mondo dei Vigili del Fuoco.