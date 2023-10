Centro Autismo, il sindaco va a Venezia e salta il consiglio: parte la protesta Le associazioni annunciano un flash mob davanti al Comune: "Il sindaco si sottrae al confronto"

Il sindaco rinvia il consiglio comunale monotematico dedicato al Centro per l’Autismo per andare a Venezia e le associazioni Mid Campania e Tribunale per i diritti del Malato per protesta hanno organizzato un flash mob davanti al Comune per giovedi prossimo, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere il dibattito in aula sul futuro della struttura sanitaria di Valle.

Il rinvio è stato comunicato ufficialmente il 7 ottobre dal presidente del consiglio comiunale Ugo Maggio che scrive:

“Il Consiglio Comunale convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, per il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 16.00, “Mozione per l’affidamento del Centro servizi e assistenza sociosanitaria per soggetti autistici”,prot.0078182del 5/10/2023, per sopraggiunti impegni istituzionali del Sindaco (Convocazione IV incontro e partecipazione delle città MEDIA SUD all’evento conclusivo delle strategie di innovazione della città di Venezia ”La Città Sicura di Sè” DEL 12-13 OTTOBRE 2023) verrà rinviato a data da concordare con una nuova Conferenza Capigruppo”. Le associazioni ritengono che questo rinvio, manifesti la mancanza di volontà dell’amministrazione comunale a confrontarsi sul tema con le famiglie dei malati e le associazioni.