Avellino, gratta e vinci da 2 euro: vinti 100mila euro al tabacchi Corbello Vincita al tabacchi di via Piave di Avellino

Super vincita al tabacchi Corbello di via Piave. Un gratta e vinci da due euro per vincerne 100mila. Bella sorpresa per una cliente del tabacchi, ma anche per la famiglia Corbello, proprietari del tabacchi. Il biglietto vincente 10X è stato acquistato da una donna, cliente affezionata.