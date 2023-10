Indice criminalità: Avellino città delle risse, incendi e reati informatici Ecco l classifica stilata dal Sole 24 ore sui dati del Viminale

Reati, furti e rapine: arriva la classifica annuale del Sole 24 Ore che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. Disponibili anche le graduatorie delle 106 province relative a differenti tipologie di reato.

I dati del Viminale danno vita all’Indice della criminalità, la graduatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le province meno sicure, che contribuisce alla storica indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore in uscita a fine anno.

Milano si conferma maglia nera con quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% nel primo semestre 2023. Un dato fa impressione più di altri: nel capoluogo lombardo le rapine in pubblica via sono tornate ai livelli del 2007, oltre 2.700 episodi denunciati in dodici mesi.

Ai vertici dell’Indice anche Rimini e Roma, che sale sulla prima volta sul poco lusinghiero podio della criminalità. Nella Capitale, in particolare, le denunce sono in crescita del 5% rispetto al 2019 e i furti con destrezza non raggiungevano certi livelli - oltre 26 mila nel 2022 - da diversi anni: dati simili si sono registrati solo tra il 2013 e il 2015.

La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: Bologna, Firenze e Torino occupano rispettivamente la 4ª, 5ª e 6ª posizione, seguite da Imperia, Livorno, Prato e Napoli. A incidere sul trend delle denunce sono anche le presenze temporanee o turistiche, che tuttavia non rientrano tra i residenti usati come parametro.

Avellino 83esima nella classifica generale

Con 10788 denunce in totale Avellino è 83esima nella classifica generalestilata dal Sole 24 ore, ma nel dettaglio dei reati la situazione cambia a seconda della tipologia e del numero di denunce.

Il dato che più salta all'occhio è quello relativo alle minacce e alle percosse. Avellino quarta nel ranking nazionale per l'aumento di reati legati alle minacce con 814 denunce, e 13esima per le percosse con 148 denunce. Posizione alta in classifica anche alla voce "Omicidio colposo da incidente sul lavoro", 12esima nel rank e 70esima per quanto riguarda gli omicidi da incidente stradale.

Aumentano anche gli incendi che vedono la città di avellino al 19esimo posto nella classifica nazionale con 94 denunce per incendi e 66 per incendi boschivi. 57 le denunce per danneggiamento seguito da incendio.

Avellino primeggia nel rank nazionale anche per i delitti informatici (22esimo posto) con 286 denunce e sono in aumento anche i reati di truffe e frodi informatiche, 1888 denunce in un anno, trend in salita che portano avellino al 40esimo posto nel rank.

Criminalità organizzata: in Irpinia riciclaggio ed estorsioni

Quanto alle associazioni di tipo mafioso e per delinquere il trend è in discesa ma aumentano le estorsioni (65 denunce) e la provincia di Avellino resta alta in classifica per il riciclaggio e l'impiego di denaro (17esima sul ranking nazionale).

Per quanto riguarda i furti Avellino è 90esima si contano 2654 denunce in un anno ma il trend è in calo rispetto all'anno precedente.