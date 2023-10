Mid e ufficio scolastico per la Campania di Avellino: "Insieme per i diritti" Incontro stamane con la neo dirigente dell'Usp Avellino Fiorella Pagliuca

Il Mid Campania ha incontrato questa mattina la neo dirigente Fiorella Pagliuca dell’Usp Avellino. L’incontro programmato è stata occasione per poter discutere di come migliorare l’accoglienza e la vita quotidiana degli studenti irpini con disabilità, un appuntamento questo dove il Mid ha incontrato la grande sensibilità, il cuore grande più di quanto si possa immaginare e le ampie competenze della Pagliuca, già dirigente di un

istituto cittadino premiato a livello regionale come il più inclusivo.

L’incontro molto più che positivo, si è concluso con l’impegno di avviare un censimento della popolazione scolastica in merito agli studenti con Dsa e continuare una fattiva collaborazione tra Mid e l’Usp

All’incontro ha preso parte insieme a Giovanni Esposito del Mid e Rita Nicastro, già presidente del tribunale per i diritti del cittadino di Avellino.