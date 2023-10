Avellino, cucciolo rischia di essere sepolto vivo: salvato in extremis Il caso del cucciolo di cane

Un cucciolo rischiava di essere seppellito vivo. Lo salvano e lanciano una raccolta per il ricovero. E' successo ad Avellino, dove la storia di Arthur commuove tantissimi cittadini che hanno deciso di dare una mano.



“Erano in sei ma sono rimasti soltanto in due”. Da Avellino è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per salvare la vita a uno dei cuccioli sfuggiti alla furia dell’uomo. A raccontare quanto accaduto è l’organizzatrice Anna che spiega nei vari aggiornamenti a corredo della raccolta e sulla sua pagina facebook, la storia del piccolo e tenero Arthur.

“Erano sei cuccioli, due erano rimasti in vita e una ragazza li accudiva dandoglia da magiar.e Non li vedeva da due giorni - scrive - e poi ha trovato lui in un fosso già con la terra pronta per essere seppellito, pieno di pulci e zecche. Non si alzava, si muoveva pochissimo. Lo ha messo in sicurezza, ma i suoi cani non lo accettano”. “Siamo corse a prenderlo - racconta Anna - e siamo andate in clinica. Si presume un'aggressione. Cercheremo di portar via anche l'altro superstite, prima che sia troppo tardi. Lo chiameremo Arthur”. “Abbiamo bisogno di crocchette e di sostegno per il ricovero”, spiegano le volontarie che stanno assistendo il piccolo cucciolo. Arthur attualmente è ancora in clinica, sembra stare meglio, ma ha ancora bisogno di giorni nella struttura".