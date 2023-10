Caro mensa, Federconsumatori; "Costi folli, non adeguati alla città di Avellino" Il segretario Casarano: "Rischiamo di non far mangiare i bambini nelle scuioe"

Anche Federconsumatori si unisce al coro di proteste per l'aumento della retta della mensa scolastica ad Avellino. E' quasi raddoppiata nel giro di un anno, passando da 3,69 euro a 5,02 euro a pasto al giorno per chi rientra nella terza fascia Isee, cioè quella che riguarda redditi non superiori ai seimila euro.

Una cifra superiore anche a quella del Comune di Napoli. E proprio sulle fasce Isee si è consumato un mezzo pasticcio se si pensa che sono previsti fino alla soglia dei 13mila euro sgravi con i voucher asili ma già ai 6mila scatta la tariffa piena per i pasti. Una evidente contraddizione.

Si affida al sarcasmo Michele Casarano: "Forse Festa pensa di vivere in una grande città del Nord. La realtà è un'altra. Noi abbiamo una fascia di popolazione dove praticamente diventa difficile anche andare a fare la spesa e a pagarne le conseguenze, purtroppo, sono i bambini che devono andare a scuola e rischiamo addirittura di far arrivare questi bambini a non mangiare nelle mense".

"La società civile, la società, è fatta come una famiglia - aggiunge Casarano - Ci sono le famiglie che durante l'estate mettono i soldi da parte per raccogliere la legna per comprare la legna per l'inverno. Pensando che arriverà un giorno arriverà il freddo, avrà bisogno della legna per riscaldarsi. E poi ci sono famiglie invece che non pensano a niente, spendono e spandono e vanno al mare. E poi dopo arriva l'inverno e non ci sono i soldi per riscaldarsi. Il comportamento di Festa mi ricorda questa tipologia di famiglie".