Avellino, lavori stradali, divieto di sosta su Via Palatucci Disposizione della polizia municipale

Per tutta la giornta di venerdi 13 ottobre a partire dalle ore 7,00 è stato istituito un divieto di sosta in via Palatucci, nei pressi della Questura di Avellino, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale per interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, escluso mezzi di cantiere, di Avellino, sarà in vigore fino a lavori ultimati.