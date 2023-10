Funzioni Locali, Lorenzo Tramaglino nuovo coordinatore Confsal Avellino La Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi Lavoratori è la terza forza sindacale in Italia

E' l'irpino Lorenzo Tramaglino il nuovo dirigente Confsal “funzioni locali” di Avellino e provincia. Il nuovo prestigiso incarico è arrivato con una nomina a firma del Segretario Generale della Confederazione Angelo Raffaele Margiotta. Confsal, la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, è la terza forza sindacale in Italia e la prima autonoma da oltre 40 anni, i loro rappresentanti siedono anche al CNEL.

Tramaglino, esperto nella tutela del personale di sicurezza pubblica e privata, recentemente si è distinto, con la Fesica nell’avellinese, a favore degli operatori socio-sanitari delle ditte esterne dell'ospedale Moscati, con le vertenze nell'industria metalmeccanica e nella difesa dei diritti delle guardie giurate con oltre 500 operatori tutelati solo a metà 2023.

“Ringrazio chi ha posto fiducia in me. Da ora – ha detto Tramaglino - ho la responsabilità di un impegno che sarà intenso da subito. Sulle funzioni locali la mia attenzione sarà puntata specialmente su salari bassi e precarietà, non tralasciando le problematiche che soprattutto in questo territorio riguardano i corpi di Polizia municipale”, conclude Lorenzo Tramaglino.