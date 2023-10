Avellino, al via il consolidamento del Ponte della Ferriera Proseguono i lavori di messa in sicurezza della struttura ottocentesca

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza del Ponte della Ferriera ad Avellino, annunciati dall'amministrazione comunale lo scorso maggio. Dopo le transenne in superficie che delimitano i lavori di riqualificazione avviati sulla sede stradale, ora sono state installate le impalcature lungo le arcate. L'opera di rifacimento infatti riguarda non solo i marciapiedi e la strada, al di sotto del ponte sono è stata avviato il consolidamento per la messa in sicurezza.

Un intervento necessario e particolarmente atteso dalla cittadinanza, affidato per oltre 600mila euro. Il ponte, progettato dall’ingegnere Luigi Oberty, l’autore del primo progetto del carcere borbonico, unisce il centro del capoluogo ai popolosi quartieri meridionali di San Tommaso e Rione Mazzini.

Le sue due arcate in tufo di 80 metri di altezza, sono attualmente coperte da sterpaglia e folta vegetazione cresciuta a dismisura lungo tutto il tratto del torrente Fenestrelle e in particolare nel vallone retrostante l'ex sede dell'ospedale Capone, un'area che versa nel totale abbandono ormai da anni. L'auspicio è che insieme alle opere di consolidamento dell struttura si possa operare anche una riqualificazione complessiva dell'area.