Navetta Avellino - Afragola per l'Alta Velocità: si parte a novembre La nota di "Insieme per Avellino" e Svimar

Parte a novembre il servizio navetta da Avellino alla stazione dell'Alta velocità di Afragola. E' quanto comunicano Pasquale Luca Nacca - Insieme per Avellino e l'Irpinia e

Giacomo Rosa - Svimar, che dopo ripetuti solleciti comunicano di aver finalmente ricevuto rassicurazioni dalla ditta.

"Dopo mesi di pec, comunicati stampa, e soprattutto raccolta firme tra utenti diretti e potenziali, il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" e la "Svimar" sono riusciti a portare a soluzione un problema importante, quello dei collegamenti tra Avellino e la stazione alta velocità di Afragola, finora a scartamento ridotto - si legge in una nota stampa - Presumibilmente, come mail inviataci dalla Bartolini, il servizio verrà implementato da Novembre, salvo comunicazioni diverse da parte della Regione Campania. In attesa che il servizio venga ufficializzato siamo disponibili insieme alla suddetta ditta a recepire le istanze dei pendolari affinchè siano messi i migliori orari possibili. Continueremo a vigilare su questo come su altri argomenti, senza togliere nulla al caso, cercando di essere quanto più concreti possibile, come nel caso di oggi" concludono