I cantieri della transizione ecologica: Legambiente all'Ivpc in Alta Irpinia Visita ad Aquilonia al parco eolico del gruppo guidato dal presidente Oreste Vigorito

La campagna di Legambiente fa tappa in provincia di Avellino, per fare il punto sull'eolico e le attività di repowering dell'affermato gruppo Ivpc. L'appuntamento è fissato per lunedì 16 ottobre alle ore 11.00 in località Maggiano, nell'area industriale di Vallata nella sede Ivpc. Conferenza stampa e visita al parco eolico di Aquilonia.

La transizione ecologica è in atto ed è già diffusa in Italia. Sta crescendo sui territori con progetti, innovazioni, imprese, comunità e amministrazioni che hanno avviato un percorso virtuoso per contrastare la crisi climatica e costruire un futuro migliore. È un’Italia in cantiere quella che viene raccontata: un censimento in continuo aggiornamento per raccontare come, nonostante tutto, l’Italia possa essere un faro per l’Europa.

Il programma della giornata

Dalle 11.00 alle 12.00 conferenza stampa. Modera Francesco Loiacono, direttore La Nuova Ecologia.

Intervengono: Stefano Ciafani presidente Legambiente nazionale, Simone Togni presidente di Anev e responsabile rapporti istituzionali e attività commerciali gruppo Ivpc, Luigi Boffa O&M Head manager Ivpc, Maria Teresa Imparato presidente Legambiente Campania, Simona Brancaccio dirigente di staff valutazioni ambientali regione Campania, Francesca De Falco dirigente Uod energia regione Campania.

Dalle 12.00 alle 12.30 spostamento presso il parco eolico di Aquilonia, 12.30-13.00 visita all'impianto, 13.00-13.15 trasferimento alla sottostazione, a seguire la visita.

Ivpc è uno dei principali gruppi a livello nazionale nel settore delle energie rinnovabili in Italia

Nato nel 1993 da un’idea di Oreste Vigorito, uno dei pionieri nel settore delle fonti rinnovabili, il Gruppo Ivpc ha sviluppato fino ad oggi parchi eolici per un totale di 1035 MW costituiti da 1171 turbine distribuite su sette regioni italiane. Attualmente, in virtù di varie operazioni societarie susseguitesi negli anni, il Gruppo detiene la titolarità di 271.8 MW e gestisce sia l’esercizio che la manutenzione di parchi eolici per circa 500 MW.

I numeri

1035 Mw parchi eolici sviluppati, 1171 turbine installate, 281 Mw proprietà, 219 Mw parchi eolici gestiti.