Avellino, Pippo è fortemente in sovrappeso: Solo dieta, non dategli da mangiare Il primo cane di quartiere deve perdere 17 chili

Ad Avellino tante cure e amore per Pippo il primo cane di quartiere. Ma dal comune avvisano che il dolce cagnolone è fortemente in sovrappeso. Il responso dei veterinari è stato chiaro: il cucciolone più amato dagli avellinesi deve perdere 17 chili.Ne va della sua salute. "Il primo “cane di quartiere” della città di Avellino è stato sottoposto ad una dieta particolare. D'ora in poi, dovrà mangiare solo le speciali crocchette che gli verranno somministrate dalla sua tutrice e da nessun altro. IL Comune di Avellino esorta nuovamente tutti i cittadini a ricordarlo: non bisogna dargli da mangiare. È questo il dono più grande che possiate fargli se gli volete bene.