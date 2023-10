Gaza, "Fermatevi, Fermateli, Fermiamoli": ad Avellino il presidio per la pace Appuntamento mercoledì alle 18.30 davanti la Prefettura

PeacePlease - Mercoledì 18 Ottobre ore: 18:30 in presidio davanti la Prefettura di Avellino. “Hanno ragione non possono vivere in questo modo sono stati aizzati”, “sono dei terroristi e vanno sconfitti”; il personale campionario di frasi utilizzate o ascoltate potrebbe essere infinito. Ci sarebbero distinguo, precisazioni, storiografia. Perfino oggi, mentre è in atto una carneficina.

Fermatevi. Chiediamo a chi in queste ore ha la possibilità di intervenire per fermare l’escalation di violenza, è necessario un tavolo permanente di dialogo e pace. Vita e libertà per due popoli. Fermateli. Chiediamo a tutty di schierarsi contro la violenza. Per Gaza, la Palestina e il mondo. Mercoledì 18 Ottobre ore: 18:30 in presidio davanti la Prefettura di Avellino. Fermiamoli.