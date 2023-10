Acto Campania e DelFes Avellino insieme per il 3° Memorial Mignotti Domani l'evento per ricordare l’ex giocatrice del basket in rosa avellinese prematuramente scomparsa

Domenica 15 ottobre alle ore 18.00, Acto Campania e la DelFes Avellino invitano tutti gli organi di stampa, tifosi ed appassionati di basket al terzo Terzo Memorial Mirosa Magnotti.



L’evento andrà a ricordare l’ex professionista e giocatrice del basket in rosa avellinese prematuramente scomparsa. Il Memorial si svolgerà nel corso della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West girone A, che vedrà impegnate sul parquet la DelFes Avellino e la Bakery Basket Piacenza.



Durante la fase di riscaldamento i giocatori indosseranno la maglia di Acto Campania. L’associazione venne fondata dalla stessa Mirosa Magnotti, per dare un contributo fattivo alla lotta contro il tumore ovarico dando possibilità a tante donne di avere informazioni su questa patologia.



“E’ un piacere per la nostra società poter ospitare per il terzo anno consecutivo l’evento e ricordare una professionista come Mirosa, che ha avuto un passato importante nella pallacanestro – spiega il presidente della DelFes Avellino Gennaro Canonico -. Siamo sensibili ad iniziative di questo genere e sempre a supportare la causa”.