Avellino, a scuola col "Piedibus": il Comune affida il progetto a Legambiente Promuovere la mobilità sostenibile: per una scuola a misura di passi

Il Comune di Avellino, nel quadro della sua strategia per una mobilità sostenibile, ha ideato un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado sul suo territorio: il "Progetto PiediBus". L'obiettivo è coinvolgere gli alunni e le famiglie nella creazione di percorsi sicuri da e per la scuola, promuovendo l'attività fisica, la socializzazione e l'autostima dei bambini. Questa iniziativa favorisce la conoscenza del territorio e sviluppa la sensibilità ecologica dei giovani.

Il PiediBus rappresenta un modello di mobilità alternativa che mira a ridurre il traffico e l'inquinamento veicolare, superando l'uso dell'auto privata o dei mezzi di trasporto pubblico. Per coinvolgere le famiglie e raccogliere le preadesioni, è stato somministrato un questionario e presentato il progetto attraverso le piattaforme telematiche delle scuole. Il Servizio Mobilità e Trasporti ha analizzato i risultati e coordinato incontri con gli Istituti scolastici interessati.

Il Comune di Avellino, con una delibera di Giunta, ha avviato sperimentalmente il "Progetto Piedibus" per l'anno scolastico 2023/2024. L'intenzione è coinvolgere soggetti competenti per la coprogettazione e la gestione del servizio. La commissione di valutazione ha affidato la gestione sperimentale all'associazione di promozione sociale Legambiente Avellino – Alveare APS. Il progetto sarà condiviso con le scuole e le famiglie, permettendo possibili miglioramenti.

Il "PiediBus" rappresenta un passo concreto verso una mobilità sostenibile e una comunità più consapevole, promuovendo una scuola a misura di passi e riducendo l'impatto ambientale. L'impegno finanziario del Comune di Avellino per questa iniziativa è di 8mila euro a titolo di rimborso spese, un investimento in un futuro più eco-sostenibile per la città.