Cisl a congresso, Lo Russo neo segretario della Filca Irpinia Sannio In segreteria Giovanni Gramazio e Amato Natale, poi Angelo De Maria e Erberto Carluccio

Napoli, presso Hotel Ramada si è tenuto il I Congresso della Filca- Cisl Campania per la costituzione dei suoi organismi e contestualmente ha visto la ricostituzione delle Organizzazioni territoriali campane IrpiniaSannio, Caserta, Salerno e Napoli. Alla presenza di Enzo Pelle (Segretario Generale Filca-Cisl Nazionale), Ottavio De Luca (Segretario Organizzativo Nazionale e Reggente della Filca- Cisl Campania), Doriana Buonavita (Segretaria Cisl Campania), è stato eletto con voto unanime Giovanni Lo Russo quale Segretario Generale della Filca- Cisl IrpiniaSannio, la più grande categoria tra gli attivi della Cisl IrpiniSannio, con circa ottomila associati e la più rappresentativa nel settore delle costruzioni.

Insieme a Giovanni Lo Russo, in segreteria Giovanni Gramazio e Amato Natale, poi Angelo De Maria e Erberto Carluccio continueranno nel solco lasciato a rafforzare il Sindacato Cisl degli edili sul piano della rappresentanza negli enti di settore, nell’azione incisiva sulle grandi opere quali rete ferroviaria Alta Velocità Napoli/ Bari che attraversa sia il Sannio che l’Irpinia, la stazione Hirpinia, il raddoppio stradale Avellino/Salerno e Benevento/Caianiello, completamento delle strade Fortorina e Pianodardine/Paolisi, messa in sicurezza del post alluvione del Sannio, strada a scorrimento veloce Lioni/Grottaminarda, ma pure sulla manutenzione in IRPINIASANNO particolare del patrimonio pubblico inclusa la viabilità provinciale e secondaria, sulla cantierizzazione della spesa pubblica e la ripresa dell’occupazione nel settore. Il nuovo assetto organizzativo della Filca-Cisl in Campania, vede proprio nelle aree territoriali un sistema di maggiore vicinanza del Sindacato alle realtà economiche e ai lavoratori ed ai propri associati. L’impegno di Giovanni Lo Russo, insieme ai colleghi, sarà quello di rendere sempre disponibili e concrete le tutele non solamente contrattuali ma l’autentica vicinanza e sostegno che la Filca Cisl ha sempre mostrato nella sua storia.

Particolare attenzione verrà posta sulla sicurezza e sulla qualificazione del lavoro nella costruzioni con il contributo che verrà dato pure dagli enti bilaterali delle due province e con il ruolo che la Filca Cisl svolge all’interno di questi. La battaglia sulla sicurezza sarà svolta pure all’interno di tutti i protocolli che interesseranno gli enti pubblici e di controllo per rendere effettiva e reale sui grandi e piccoli cantieri la legalità e la massima mitigazione del rischio di infortunio. Su queste linee guida che troveranno operatività già da subito si muoverà l’azione

sindacale della Filca Cisl IrpiniaSannio, in sinergia di squadra con gli altri territori campani della Filca.