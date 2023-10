Lutto ad Avellino: è morto Ciro Melillo, "Addio presidente" Mondo del basket irpino in lutto . È morto nella notte al Moscati Lo storico presidente

Irpinia un lutto per la morte di Ciro Melillo, storico presidente della Scandone. Ciro Melillo si è spento nella notte all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ex presidente della Scandone ed ex consigliere nazionale della Fip, Melillo lascia un ricordo indelebile nel cuore di quanti hanno amato la pallacanestro in provincia di Avellino. Un'icona per il basket irpino che ha guidato la società sportiva in delicatissimi momenti della storia della pallacanestro. Ciro Melillo lascia la moglie Alma e i figli Anna, Attilio e Mauro.