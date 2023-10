Addio a Ciro Melillo, il cordoglio dell'ASD Felice Scandone Il nuovo club: "Giorno triste per tutti i tifosi della pallacanestro avellinese"

Il mondo del basket e lo sport avellinese è in lutto per la scomparsa di Ciro Melillo. Lo storico presidente della Società Sportiva Felice Scandone Avellino si è spento all'età di 85 anni. Ecco il messaggio di cordoglio dell'ASD Felice Scandone, il club presieduto da Marco Trasente e guidato in panchina da Nino Sanfilippo: "Il Presidente dell’ASD Felice Scandone Marco Trasente, i dirigenti, la squadra e l’intero staff tecnico esprimono, commossi, il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente della Scandone Avellino ed ex consigliere della nazionale della FIP, Ciro Melillo spentosi nella notte all’ospedale Moscati. - si legge nella nota della società - In un giorno triste per tutti i tifosi della palla a spicchi avellinese, Ciro Melillo lascia un ricordo indelebile di una persona seria e competente che ha guidato prima il sodalizio biancoverde, poi la federazione irpina con grande abnegazione e senso del dovere, si ricorda le volte che con grande tenacia e caparbietà si è battuto per le sorti della Scandone, soprattutto nei momenti più difficili del suo luminoso corso. Alla moglie Alma e ai figli Anna, Attilio e Mauro vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intero sodalizio avellinese".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948