Ciro Melillo "decano della pallacanestro italiana": il ricordo di FIP e Petrucci "Non ha mai mancato di dare il proprio apporto pacato, ma deciso allo sviluppo del basket"

"Non c’è ruolo, nella nostra pallacanestro, in cui non abbia giocato Ciro Melillo, decano della pallacanestro campana ed italiana, scomparso questa notte all’età di 85 anni". Così la Federazione Italiana Pallacanestro e il presidente Gianni Petrucci hanno ricordato lo storico presidente della Scandone Avellino, che è stato anche consigliere federale. "Arbitro, storico presidente della Scandone Avellino, presidente del Comitato Provinciale, ma anche Consigliere federale, non ha mai mancato di dare il proprio apporto pacato, ma deciso allo sviluppo del basket. Il presidente FIP Giovanni Petrucci, interpretando il sentimento di quanti lo conobbero in FIP, a titolo personale e nome della pallacanestro italiana, esprime il più sentito cordoglio alla moglie Alma e ai figli Anna, Attilio e Mauro e a tutta famiglia Melillo".