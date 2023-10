Avellino, dal mal di pancia scopre la leucemia: aiutiamo il piccolo Leon La storia del bimbo di tre anni irpino, la campagna di raccolta fondi

Era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino, reparto Pediatria, per un mal di pancia che non andava via, il piccolo Leon. Erano scattati una serie di accertamenti per individuare la causa di quei dolori, fino alla prima scoperta di un anomalo liquido nell’anca. Un primo step di cure, con l'avvio di una cura antibiotica per il piccolo di soli 3 anni , ma i dolori aumentavano, non lasciandogli tregua. I medici della pediatria hanno avviato una serie di scrupolose verifiche. E così da un primo esame sul sangue, effettuato con i medici dell'ematogia è emerso un primo sospetto di leucemia. Così i sanitari del presidio avellinese ne hanno imposto il trasferimento al Pausilipon Napoli per un esame midollare. E lì mamma Grazia e papà Carmine hanno ricevuto la notizia che nessun genitore vorrebbe mai ricevere: Il piccolo Leon è affetto da una malattia del sangue, la leucemia. Il piccolo è sotto cure premurose dei sanitari, assistito con amore dai suoi familiari. Seguirà un percorso difficile di cure e assistenza, ma intanto amici e parenti del piccolo Leon hanno spronato i genitori a lanciare una campagna di raccolta fondi. E' partita così la raccolta crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

Per il momento la cifra indicata è quella di 1000 euro, ma chiaramente la battaglia di Leon è solo all’inizio e non vi è ancora certezza delle modalità e della tempistica delle cure necessarie. Sono trascorsi pochi giorni dal suo ricovero e il percorso è lungo.