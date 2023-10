Avellino, rinasce la villetta pubblica di San Tommaso Ripuliti gli spazi verdi e sistemate le giostrine

Ecco come si presenta ora la bella villetta pubblica di via Salvemini, a San Tommaso. Per giorni, i giardinieri del Comune di Avellino, su input dell’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone, si sono profusi in un intervento minuzioso e particolarmente atteso.

Così sulla pagina social del Comune di Avellino le immagini della pulizia dello spazio verde nel quartiere di san Tommaso. Gli addetti dell’ente hanno sfalciato l’erba, eliminato gli infestanti, sistemato e, ove necessario eliminato, le vecchie e malandate siepi.

"In questo modo - contnua l'ente - hanno restituito più decoro e pulizia al parchetto, dove i bimbi del posto sono soliti giocare sulle nuove giostrine pubbliche da poco impiantate dal Comune. Ma hanno anche ripristinato una piena e migliore accessibilità alla graziosa villetta, ed alla teca della Madonna che ospita, a beneficio di tutti i cittadini. Un nuovo intervento che segna ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione alla cura del quotidiano, in tutte le zone della città" conclude la nota di Palazzo di città.