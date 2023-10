Montoro, quasi finiti i lavori sulla strada Borgo Banzano Il Gruppo Montoro Democratica esprime viva soddisfazione: nonostante gli ostacoli siamo in finitura

Il gruppo consiliare Montoro Democratica ha effettuato una visita alla strada Borgo-Banzano, via Fontanavetere, in via di ultimazione, esprimendo viva soddisfazione per questo importante intervento che a breve sarà consegnato alla fruizione pubblica.

"Si tratta di uno degli interventi più importanti realizzati sul territorio che era stato previsto ed appaltato con l'Amministrazione Bianchino e che ha avuto un iter tormentato - si legge in una nota stampa - costellato da ritardi, disinteresse ed ostacolato da comportamenti ritardanti ed impeditivi connessi all'errata concezione della presunta inutilità di detta strada. Borgo sarà collegato a Banzano attraverso questa arteria paesaggistica in poco più di un quarto d'ora, con una piacevole passeggiata lungo un percorso di grande valenza ambientale e immerso nella natura, ove si incontrano bellissime cascate e fontane di sorgenti incantevoli. La capacità di prevedere un possibile sviluppo pulito, soprattutto turistico e ricettivo, premia la nostra Comunità".

Il gruppo consiliare Montoro Democratica esprime viva soddisfazione nel vedere quasi concluso questo iter straordinario ed il superamento di non pochi ostacoli, nonostante i tanti ritardi, sicuramente evitabili. Ringrazia quanti hanno dato un positivo apporto per il buon andamento dei lavori. Il gruppo consiliare Montoro Democratica continuerà, attraverso proposte e stimoli, nella correttezza della partecipazione, ad esercitare ogni impulso, perché l'impegno nell'azione amministrativa veda positivi risultati.