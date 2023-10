L'Irpinia piange Carmine De Nardo, il panettiere gentiluomo: "Addio Juary" Era uno storico tifoso dell'Avellino Calcio

Avellino in lutto per la morte di Carmine De Nardo, un'icona nel mondo del tifo dell'US Avellino e una figura rispettata nel capoluogo. Carmine, affettuosamente noto come Juary, ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva di Avellino. La storia di Carmine De Nardo è quella dello storico panificio, aperto 40 anni fa. L’obiettivo era quello di creare qualcosa per la famiglia, tra presente e soprattutto futuro. La storia parte da lontano 1977. Carmine soprannominato Juary è sempre stato innamorato del funambolo brasiliano. Per questo Juary era diventato il suo secondo nome. Carmine ha sempre coniugato gentilezza e simpatia al suo lavoro, dispensando sorrisi e commenti sportivi, a quanti lo raggiungevano nel forno a Picarelli. “Purtroppo in mattinata è venuto a mancare Carmine De Nardo (Juary) – si legge nella pagina di Facebook – Resteremo chiusi Lunedì e Martedì in tutti i punti vendita e riapriremo mercoledì mattina”. Il legame di Carmine con l'US Avellino era profondo e appassionato. Era uno di quei tifosi instancabili che si trovavano sempre sugli spalti a sostenere la squadra, indipendentemente dalle circostanze. La sua voce era un punto fermo durante le partite, un inno costante di sostegno per i Lupi. I funerali si terranno martedì mattina nella chiesa di Picarelli.