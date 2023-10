Fibra, rete Enel, sottoservizi: il Centro storico è un unico grande cantiere E nella zona del Duomo c'è chi rimpiange la movida: "La sera qui è un mortorio"

Sono tanti i cantieri aperti in queste settimane al centro storico di Avellino. Fibra, rete Enel, ripavimentazione stradale e i disagi inevitabilmente non mancano.

In piazza Duomo qualche residente si lamenta dei lavori per la fibra. “Spesso - dicono - ci risulta difficile anche uscire con la macchina”.

L'impresa che sta lavorando assicura che i disagi sono ridotti al minimo e in giornata lo scavo nei pressi di un palazzo sarà chiuso. Sul posto anche la soprintendenza per la sorveglianza archeologica.

Qualcun altro rimpiange le notti estive della movida. “La zona è abbandonata, la sera non passa anima viva. Siamo passati dal caos della movida al mortorio più assoluto”.

Spostandoci in via Circumvallazione ci imbattiamo nei lavori per la rete Enel. A due passi c'è piazza Castello, ormai prossima alla riapertura dopo ben 12 anni. “Speriamo di riaverla per Natale, sarebbe un bel regalo per noi commercianti”.

Sono tanti però i negozi che in questi anni sono stati costretti ad abbassare la saracinesca. “Il commercio qui è zero, anche con l'apertura di piazza Castello non vedo grandi prospettive" – ci confida ancora un altro esercente.

Eppure non manca qualche inguaribile ottimista, soprattuitto tra i residenti. “Sono fiduciosa – ci racconta una signora – questa zona della città ritroverà centralità e pregio storico”.