IIA, Rotondi: "Il rilancio è parte di un disegno di sviluppo della valle Ufita" L'unità delle forze politiche e sociali rimane un metodo proficuo per andare avanti

"Alla vigilia della convocazione del tavolo ministeriale su Industria Italiana Autobus, ritengo doveroso dare un riscontro alla sollecitazione del sindacato per una permanenza di Leonardo nell’assetto societario e dunque per la conferma di un assetto pubblico dell’azienda." Lo scrive in una nota l'ex ministro Gianfranco Rotondi.

"Intanto mi sembra un buon risultato poterci vedere al ministero senza una condizione di emergenza finanziaria , che notoriamente si profilava.

L’unità delle parti sociali e della rappresentanza parlamentare ha prodotto un duplice risultato: la tempestiva convocazione del tavolo per il 15 dicembre , e - speriamo- il rifinanziamento necessario alla prosecuzione della attività dell’azienda. Ho incontrato sul tema il ministro Adolfo Urso e l’ho trovato assolutamente informato e interessato al tema, e con idee non pregiudizialmente contrarie alla impostazione auspicata dal sindacato.

Due realtà che viaggiano sullo stesso binario dello sviluppo

È appena il caso di ricordare - conclude Rotondi - che il rilancio di IIA è parte di un disegno di sviluppo di valle Ufita incentrato sull’ automotive, e dunque non è possibile separare questo tema dall’impegno per il polo logistico e dal lavoro necessario per attrarre nuovi investimenti produttivi, e se ne profilano almeno due, uno di attori istituzionali, l’altro di una importante casa automobilistica straniera.

L’unità delle forze politiche e sociali rimane un metodo proficuo perché questo percorso vada avanti con successo."