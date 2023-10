Nuovo ospedale Landolfi, reparto aperto e pazienti trasferiti: esulta Moretti Il sindaco di Solofra: Ringrazio ancora una volta il direttore generale Pizzuti

L’ospedale Landolfi di Solofra ricomincia a prendere vita. L’attivazione di 18 posti letto e di altri ambulatori viene salutata con soddisfazione, dopo le lunghe attese degli ultimi anni.

Tra i primi ad esprimere compiacimento, il sindaco di Solofra, Nicola Moretti:“L’attivazione dei primi reparti e dei posti letto all’ospedale Landolfi è una notizia che accolgo con estremo piacere, la nostra cittadinanza finalmente riconquista il proprio presidio ospedaliero. In particolare, mi preme sottolineare l’entrata in funzione della risonanza magnetica, strumento fondamentale per le diagnosi che completa il servizio di assistenza sanitaria agli utenti. Ringrazio ancora una volta il direttore generale degli ospedali riuniti “Moscati-Landolfi” Renato Pizzuti per il rispetto degli impegni presi”.

Il sindaco di Solofra continua:“Fin dall’inizio del mandato, anziché strumentalizzare la vicenda come hanno fatto tanti amministratori e politici poco lungimiranti, per il bene dei cittadini ho deciso di assumere con responsabilità una linea collaborativa per accelerare la pianificazione sanitaria definita a livello regionale, convinto che ci avrebbe consegnato un ospedale moderno e funzionale alle esigenze del territorio. E oggi ne vediamo i frutti”, conclude Nicola Moretti.