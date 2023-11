Medicina: "La giornata di prevenzione urologica", domenica visite a Serino Riparte la campagna di prevenzione sanitaria in collaborazione con il comune di Serino

Nel segno dello slogan “Prevenire è meglio che curare” riparte a Serino la campagna di prevenzione sanitaria 2023 in collaborazione con il comune di Serino, e le associazioni Serino Sostenibile e Cuore Amico.

Il coordinatore dell'iniziativa è un operatore sanitario di grande esperienza come Salvatore De Feo, pazient manager della clinica Montevergine di Mercogliano.

L'appuntamento da segnare in agenda è per domenica 19 novembre. A partire dalle 9.30 è prevista “La giornata di prevenzione urologica” con l'importante intervento del dottore Raffaele Martino, urologo e andrologo presso il presidio ospedaliero dell'Ospedale del Mare di Napoli. Le visite saranno effettuate presso lo studio medico di via G.Marconi numero 38 di Sala di Serino.

“E' importante – fanno sapere gli organizzatori – all'atto della visita esibire l'esame del Psa. La prenotazione è obbligatoria”.

Per info e prenotazione contattare i numeri 3475560275 oppure 347.0869630.