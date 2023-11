Fu uccisa a sette anni da una furia inaudita insieme alla mamma: Solofra ricorda Una cerimonia in memoria della piccola Jaspreet

Aveva soli sette anni Jaspreet e fu uccisa da una furia inaudita insieme alla mamma da suo padre poi suicidatosi. Una tragedia che sconvolse l'Irpinia nel giugno del 2012. La coppia di nazionalità indiana aveva anche un'altra figlia di tredici anni, sopravvissuta alla strage. Un dolore immenso e una ferita profonda mai rimarginata. Uno dei delitti più atroci in provincia di Avellino.

Alla piccola Jaspreet Kaur la direzione didattica di Solofra dedicherà la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con una cerimonia in sua memoria. Ci sarà l'inaugurazione di una targa commemorativa per l'albero di Jaspreet piantato undici anni fa nel giardino della scuola frequentato dalla piccola anima innocente.

L'appuntamento è fissato per giovedì 23 novembre, una data anche simbolo per l'Irpinia, alle ore 10.00 in via Fratta.