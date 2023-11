Codice triage a 5 colori: bilancio positivo per il pronto soccorso di Ariano Potenziamento generale della struttura con l’allestimento di un polo radiologico dedicato

Bilancio positivo dopo diversi mesi dalla sua attivazione per il codice triage a cinque colori al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Nonostante la carenza cronica di sanitari, molto dei quali andati in pensione nel corso degli ultimi anni, la struttura diretta da Silvio D'Agostino è migliorata notevolmente in termini soprattutto di accoglienza e servizi. Dalla sala d'attesa finalmente dignitosa alle nuove linee di indirizzo nazionali che prevedono cinque codici colore: rosso (per l’emergenza, che richiede una valutazione immediata da parte dei sanitari), arancione (urgenza indifferibile, 15 minuti come tempo di attesa massimo per la presa in carico), azzurro (urgenza differibile, 60 minuti tempo d’attesa massimo), verde (urgenza minore, 120 minuti), bianco (non urgenza, 240 minuti).

Il metodo di triage a 5 diversi livelli di priorità tiene conto della complessità clinica, l’intensità assistenziale e le risorse impiegate, consentendo inoltre l’individuazione di 3 diversi flussi di post triage (alta, media e bassa complessità).

Tutto questo è inserito in un discorso di potenziamento generale della struttura di via Maddalena che prevede l’allestimento di un polo radiologico dedicato. Si tratta in pratica di un'area emergenza dotata di tac di ultima generazione, solo per il pronto soccorso, nuovissime sale operatorie e per emergenza legate a malattie infettive ed arredi esterni.