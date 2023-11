Il comune di Prato scrive al sindaco di Flumeri ed elogia la colonna mobile "Ai cittadini campani dico: potete stare tranquilli, avere una grande protezione civile"

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha espresso sentimenti di gratitudine e affetto nei confronti della colonna mobile della protezione civile Campania, attivamente impegnata a supporto delle popolazioni colpite dall'alluvione in Toscana. Lo ha fatto attraverso un messaggio pubblico indirizzato a quelli che ha definito suoi fratelli, intervenuti in un momento di estrema difficoltà.

"Intendo esprimere la mia gratitudine a nome mio e di tutta la comunità di Prato alla colonna mobile della protezione civile della regione Campania. Sono arrivati qui presto, ben organizzati, ci hanno dato una mano incredibile e hanno saputo con professionalità, attenzione, passione, aiutarci a risolvere problemi che non avremmo saputo risolvere.

Voglio ringraziarli uno per uno a partire dalla dirigente Claudia Campobasso. I ragazzi si sono dimostrati straordinariamente capaci di entrare in contatto con una realtà che stava soffrendo e di dare risposte vere ed efficaci ad un territorio che ne aveva bisogno.

I chilometri che ci separano sono tanti ma questi ragazzi saranno sempre amici nostri, troveranno sempre le porte aperte, sono ormai cittadini onorari di questa città.

Ai cittadini campani, dico potete stare tranquilli, potete veramente sapere di contare su una colonna di protezione civile capace di dare risposte efficaci, professionali, di risolvere i problemi e di prendersi cura con attenzione delle difficoltà di un territorio. Lo hanno fatto qui, ma sono sicuro che lo faranno se ce ne sarà bisogno. Di nuovo grazie ragazzi, da parte mia, dall'amministrazione comunale da tutta la città di Prato.

Lo stesso sindaco di Prato Matteo Biffoni ha inviato una nota al collega primo cittadino di Flumeri Angelo Antonio Lanza, nella quale si legge: "Il sindaco di Prato, ringrazia Angelo Lanza per il supporto ricevuto dai volontari di protezione civile del coordinamento rete Campania 2020 in occasione delle attività emergenziali che hanno colpito in nostro territorio, dimostrando spirito di adattamento, preparazione e competenza, doti che hanno assicurato un contributo essenziale al superamento dell'emergenza."

Il coordinamento rete Campania 2020 della protezione civile ha operato in Toscana con tre mezzi in dotazione. Volontari presenti: Agostino Napoli, Ubaldo Albano, Marco Clemente, Carmela Marciano, Matteo Cardinale, Nicola Oppito.

Un team affiatato che ha visto coinvolti: Protezione civile flumerese, Procivis Montoro, protezione civile Santa Maria delle Grazie di Pellezzano e protezione civile Per la Vita San Martino Valle Caudina. Il responsabile del coordinamento Francesco Giacobbe ha seguito costantemente la situazione, dalla sede operativa nella struttura dell’ente fiere della Campania in contrada Casone ad Ariano Irpino, congratulandosi con tutti i volontari per l'ottrimo lavoros svolto e tuttora in atto.